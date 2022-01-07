Сергей Собянин рассказал о возвращении в Москву фестиваля «Путешествие в Рождество»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан отметить Рождество на фестивальных площадках города, которые будут открыты до 9 января. Об этом глава города в пятницу, 7 января, написал в своем блоге.

По его словам, всего в городе откроется 27 таких площадок. На них москвичи смогут приобрести рождественские подарки для своих близких и другие атрибуты праздника.

В 2022 году фестиваль «Путешествие в Рождество» посвящен новогодним и рождественским традициям стран мира. Кулинарная программа фестиваля удивит москвичей оригинальными блюдами и рецептами. Так, например, гости праздника смогут попробовать плов из Индии или гуляш из Венгрии.

Также москвичи смогут посмотреть на хоккейный матч и посетить выставку дизайнерских елок. Для гостей также функционируют 18 бесплатных катков и одна площадка для керлинга.

— На всякий случай в этом году мы воздержались от организации театрализованных представ­лений. Но я надеюсь, что это не испортило отдых миллионам москвичей и гостей нашего города, — подытожил мэр.

Участие в фестивале «Путешествие в Рождество» принимают 104 компании малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.