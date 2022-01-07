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Женщина погибла в результате воспламенения квартиры жилого дома в СЗАО Москвы

Виктория Сикерина

Происшествия
Женщина погибла в результате воспламенения квартиры жилого дома в СЗАО Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, улица Академика Бочвара, 7к1 Карта всех событий

Женщина погибла из-за того, что ее одежда загорелась. Пожар произошел на кухне трехкомнатной квартиры жилого дома на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в пятницу, 7 января.

По его информации, инцидент случился по адресу улица Академика Бочвара, дом 7. Огонь удалось потушить соседям до приезда московских пожарно-спасательных подразделений.

Источник «ВМ» добавил, что в момент возгорания в квартире находился еще один человек. В настоящий момент его осматривают врачи скорой медицинской помощи.

Вечером 6 января воспламенилась квартира жилого дома по адресу улица Коштоянца, дом 6. Площадь возгорания составила 75 квадратных метров.

Источник «ВМ» уточнил, что изначально огонь зафиксировали на шестом этаже жилого дома. Затем пламя распространилось на балкон седьмого этажа. По состоянию на 18:10 по московскому времени к месту событий прибыли 12 пожарных расчетов.

Позже стало известно, что для ликвидации возгорания в квартире жилого дома в Западном административном округе столицы вызвали 30 дополнительных пожарно-спасательных расчетов. Также спасатели эвакуировали 24 человека из многоэтажки на улице Коштоянца. Среди спасенных оказались двое несовершеннолетних.

В результате сотрудники столичных пожарно-спасательных подразделений полностью ликвидировали огонь.

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