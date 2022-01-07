Свыше 384 тысяч пассажиров воспользовались транспортом столицы в ночь с 6 на 7 января

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 384 тысяч жителей столицы воспользовались московским общественным транспортом в Рождественскую ночь. Об этом сообщили в пресс-службе городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 7 января.

Так, на Московских центральных диаметрах (МЦД) в праздничную ночь зафиксировали порядка 22 тысяч пассажиров, а на наземном городском транспорте — свыше 88 тысяч.

Также в период с 22:00 до 02:00 на метро и Московском центральном кольце (МЦК) проехались более 274 тысяч москвичей.

— Транспорт Москвы работал дольше обычного в рождественскую ночь. Наиболее востребованными станциями метрополитена стали «Охотный ряд» (10 тысяч пассажиров), «Площадь Революции» (почти девять тысяч) и «Китай-город» (восемь тысяч) — они расположены рядом с известными церквями и храмами, — приводятся в сообщении ведомства слова заместителя мэра Москвы и руководителя столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в Рождественскую ночь пожарную безопасность богослужений в Москве обеспечивали около 500 сотрудников московского пожарно-спасательного гарнизона и свыше 200 волонтеров.