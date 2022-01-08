Захарова раскритиковала ОБСЕ за отсутствие реакции на нападения на журналистов в Казахстане

Фото: МИД РФ

Отсутствие внятной реакции на нападения журналистов во время беспорядок в Казахстане и игнорирование международными ведомствами своих обязанностей могут грозить самыми грустными последствиями. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, протестующие проявляют жестокость по отношению к работающих в Казахстане журналистам и представителям средств массовой информации.

— Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация — никто даже не поинтересовался судьбой журналистов «Мира» и других СМИ, не говоря уже о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм…, — написала представитель ведомства в своем Telegram-канале.

7 января стало известно, что участники протестов забаррикадировались в здании телеканала «Мир», которое расположено в Алма-Ате. В результате инцидента погибли несколько человек. Уточнялось, что неизвестные устроили баррикады в здании телеканала на площади Республики. В результате случившегося тела погибших остались лежать прямо на улице.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.