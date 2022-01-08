Токаев заявил о сохранении очагов террористических атак в Казахстане

Фото: Instagram / Касым-Жомарт Токаев

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого казахстанский лидер заявил, что в стране сохраняются очаги террористических атак. Об этом в субботу, 8 января, сообщает пресс-служба главы республики.

— Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Вместе с тем очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Глава Казахстана выступил с предложением провести в ближайшее время саммит ОДКБ в режиме онлайн. Отмечается, что время его проведения будет согласовано по дипломатическим каналам.

До этого сообщалось, что военно-транспортный самолет доставил из Алма-Аты в Москву 25 россиян, которые находились в Казахстане в качестве туристов.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.