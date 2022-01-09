Захарова назвала «чушью» слова Блинкена о ситуации в Казахстане

Фото: МИД РФ

Слова госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о роли России в Казахстане обусловлены отчаянием и отсутствием аргументов у американских политиков. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Они не знают, что говорить. Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут, — сказала она в субботу, 8 января, в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова отметила, что подобные заявления обусловлены не русофобией, а отсутствием аргументов, так как вопросы о ситуации в Казахстане ставят представителей администрации США в тупик.

Блинкен ранее заявил, что «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти». Так он прокомментировал легитимный ответ ОДКБ на призыв руководства Казахстана оказать содействие в обеспечении безопасности в стране.

МИД РФ также прокомментировал высказывание Блинкена об ОДКБ в Казахстане. В ведомстве заявили, что когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Также в среду протестующие захватили международный аэропорт в Алма-Ате. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января стало известно, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали десятки участников беспорядков в Алма-Ате, пытавшихся взять штурмом департамент полиции.

В этот же день первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.