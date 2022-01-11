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Около полусотни рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Город
Около полусотни рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали четырнадцать рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны девять рейсов и девятнадцать отменены. А в аэропорту Внуково задержан один рейс и два отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

10 января в пресс-службе Московских железных дорог (МЖД) рассказали, что расписание движения электричек Курского и Савеловского направлений изменится в январе. Новый график связан с проведением работ по модернизации объектов энергообеспечения на участках Дмитров — Каналстрой и Красный Строитель — Щербинка.

До этого, 29 декабря, пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что с 30 декабря 2021 года терминал F данного международного аэроузла будет закрыт на неопределенный срок.

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