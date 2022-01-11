Скончался глава Европарламента Давид Сассоли

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Глава Европарламента Давид Сассоли скончался в Италии в возрасте 65 лет. Об этом во вторник, 11 января, сообщил его пресс-секретарь Роберто Куилло.

До этого СМИ сообщали, что политик был госпитализирован в связи серьезным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы.

Уточняется, что Сассоли скончался в онкологическом центре в городе Авиано в 01:15 по итальянскому времени (3:15 по московскому), передает телеканал RaiNews24.

Давид Сассоли — уроженец итальянской Флоренции. Ранее он долгое время работал журналистом. Евродепутатом итальянский социал-демократ является с 2009 года. Прежде он занимал должность вице-спикера.