Врач рассказал, о каких болезнях может сигнализировать колесообразная форма ног

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Колесообразная форма ног является не только эстетическим дефектом, но и может привести к развитию опасных болезней. Об этом рассказал врач-невролог и мануальный терапевт Сергей Длин.

— О-образная деформация ног — это состояние, при котором человек ставит стопы вместе, его колени не смыкаются, оставаясь на некотором расстоянии друг от друга, поэтому визуально форма ног воспринимается в виде «О», — пояснил он.

По словам врача, причина этого дефекта заключается в дефиците витамина D у будущей мамы, который вызывает рахит у ребенка. Также возможна генетическая аномалия, когда полезные вещества не усваиваются растущим организмом.

Мануальный терапевт отметил, что в детстве закругленную форму ног можно без сложностей откорректировать. Для этого используют массаж, гимнастику и другие процедуры.

Если исправить деформацию ног не удается, то во взрослом возрасте она провоцирует проблемы в коленных суставах из-за чрезмерной нагрузки на них. В результате может развиться такое заболевание, как артроз.

В качестве мер профилактики врач советует людям с О-образной формой ног носить стельки, заниматься лечебной гимнастикой и мануальной терапией, а также выполнять техники, позволяющие разгружать суставы, пишет Пятый канал.

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