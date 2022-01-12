Минздрав раскрыл данные по продолжительности жизни россиян в 2020 году

Фото: pixabay.com

По данным за 2020 год, продолжительность жизни россиян в среднем составляла от 65,8 до 81,5 года. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России.

Уточняется, что соответствующие данные были получены с помощью специального мониторингового инструмента, а также благодаря анализу такого показателя, как «потерянные годы жизни» по разным классам болезней, включая COVID-19.

— Для оценки преждевременной смерти Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) разработан показатель «потерянные годы жизни» (Years of Life Lost, YLL), который показывает число потерянных лет от преждевременной смерти исходя из предельного прогнозируемого уровня ожидаемой продолжительность жизни населения к 2050 году, который составляет 92 года, — рассказали в организации.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о снижении смертности на 19,6 процента в декабре. Она рассказала, что за 29 дней декабря 2021 года по сравнению с 29 днями ноября этого же года смертность снизилась на 19,6 процента, при этом в структуре смертности преобладает смертность от коронавируса.

По данным ВОЗ, к настоящему моменту всего в мире выявили 308 миллионов случаев коронавируса. Всего из-за COVID-19 скончались пять миллионов жителей планеты.