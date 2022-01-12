Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Московской области оценили готовность к наступлению «омикрона»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Московской области оценили готовность к наступлению «омикрона»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московская область готова к росту заболеваемости коронавирусной инфекции из-за распространения «омикрон»-штамма. Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог Московской области Зинаида Труш.

Эксперты прогнозируют, что столичный регион примет на себя первый удар распространения «омикрона».

— У нас все в достатке, необходимый запас лекарств в медицинских учреждениях в готовности. Ковидных коек и аппаратов ИВЛ хватает, все в необходимом количестве, все доступно. В принципе мы готовы, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Как отметила Зинаида Труш, в настоящее время роста заболеваемости коронавирусом в Московской области пока не наблюдается. Показатели заболеваемости сохраняются на прежнем уровне, не растут и не понижаются.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции очень сложная. Возможны новые вспышки заболеваемости после новогодних каникул. По словам президента, у России есть пара недель для подготовки к новому удару пандемии.

Читайте также:
Подмосковье Врачи Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте