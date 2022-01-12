В Московской области оценили готовность к наступлению «омикрона»

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Московская область готова к росту заболеваемости коронавирусной инфекции из-за распространения «омикрон»-штамма. Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог Московской области Зинаида Труш.

Эксперты прогнозируют, что столичный регион примет на себя первый удар распространения «омикрона».

— У нас все в достатке, необходимый запас лекарств в медицинских учреждениях в готовности. Ковидных коек и аппаратов ИВЛ хватает, все в необходимом количестве, все доступно. В принципе мы готовы, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Как отметила Зинаида Труш, в настоящее время роста заболеваемости коронавирусом в Московской области пока не наблюдается. Показатели заболеваемости сохраняются на прежнем уровне, не растут и не понижаются.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции очень сложная. Возможны новые вспышки заболеваемости после новогодних каникул. По словам президента, у России есть пара недель для подготовки к новому удару пандемии.