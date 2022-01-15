«Есть некоторые последствия»: избитый фигурист Соловьев рассказал о своем состоянии

Фото: instagram/dmitry_solovyev

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал, что до сих пор страдает от последствий своего избиения, которые коснулись, в том числе, речи спортсмена.

— Да, есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Уверен, скоро я с ними справлюсь, — написал он на своей странице в социальной сети Instagram.

Фигурист поблагодарил всех, кто переживал за него, и рассказал, что в настоящее время занимается восстановлением.

— Выполняю все предписания врачей, в которые также входит минимальное использование телефона. В связи с этим пока, к сожалению, не могу отвечать на ваши сообщения и комментарии, — добавил он.

Нападение на фигуриста Соловьева

21 декабря 32-летний фигурист Дмитрий Соловьев в результате драки попал в Боткинскую больницу. Вскоре полиция задержала подозреваемых в избиении спортсмена. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

Также стало известно, что один из нападавших на Соловьева — 17-летний студент Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) при Минюсте, его зовут Владислав. Минувшим летом его зачислили на первый курс по специальности «судебная и прокурорская деятельность».

Позже Соловьев сам рассказал о том, как на него напали. По словам спортсмена, он вышел на улицу на минуту позже своей девушки и ее подруги. Там он увидел, что незнакомые молодые люди нецензурно выражаются и пристают к девушкам. Спортсмен попросил ребят вести себя прилично. В ответ на это двое парней начали «резко хамить и отвечать резким образом». 22 декабря молодой человек, задержанный за драку с Соловьевым, рассказал о произошедшем и принес извинения за оскорбления.

28 декабря фигуриста выписали из больницы.