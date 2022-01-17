Беглый банкир сообщил, что протесты в Казахстане координировались из Киева

Фото: Telegram / Sputnik Казахстан

Центр координации протестов в Казахстане располагается в Киеве. Об этом рассказал беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, который проживает во Франции.

— У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался «координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» — находится в Киеве, — сообщил он.

По словам Аблязова, работа штаба активизировалась сразу после первых протестов в Казахстане. Граждане, которые вышли на улицы, звонили в штаб, и им рекомендовали четко следовать выработанному так называемой оппозицией алгоритму, который существует уже более четырех лет. С одной стороны, он подразумевает мирные протесты, в том числе борьбу с мародерами. В то же время он предполагает захват административных зданий.

При этом банкир заявил, что беспорядки, в ходе которых вооруженные люди атаковали административные здания и отделения полиции, грабили банки и магазины, а также погибли 225 человек, были не попыткой государственного переворота, а реализацией конституционного права на мирные митинги, сообщает РИА Новости.

Более 1,3 тысячи единиц оружия украли в ходе протестов в Алма-Ате. Группы протестующих захватили семь точек продажи оружия.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.