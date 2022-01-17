Поезда задерживаются на участке Ярославского направления МЖД Болшево — Зеленый городок

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Россия, Ярославское направление Московской железной дороги, станция Болшево Карта всех событий

Поезда задерживаются на однопутном участке Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) — от станции Болшево до платформы Зеленый городок. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе столичного перевозчика в понедельник, 17 января.

В настоящий момент железнодорожники комплексно устраняют проблему, чтобы ввести в график движение составов.

В воскресенье, 17 января, в МЖД заявили, что на Белорусском вокзале организовали реверсивное движение поездов первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) в обе стороны. Такая мера была необходима из-за обрыва провода. Специалисты немедленно приступили к устранению неполадок.

В тот же день стало известно, что интервалы движения поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена увеличили из-за сообщения о человеке на путях. Позже сообщалось, что специалисты начали вводить в график движение поездов на синей ветке московского метро. В результате движение составов на западном участке линии полностью восстановили.