Расследования в отношении четырех крупных АЗС начались в Казахстане

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В республике Казахстан начали вести расследования в отношении четырех крупных автомобильных заправочных станций из-за их высоких наценок на дизельное топливо. Об этом во вторник, 18 января, сообщил председатель агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана Серик Жумангарин.

— Проводятся 12 расследований на рынке дизельного топлива в отношении субъектов розничной торговли, в их числе четыре крупные АЗС — ТОО «Гелиос», ТОО «Sinooil», ТОО «Газпромнефть-Казахстан», ТОО «PetroRetail», — цитирует председателя РИА Новости.

8 января Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан начало расследование по делам 180 бизнесменов, которые занимаются разными видами реализации сжиженного нефтяного газа. Так, расследование ведется в отношении 85 предпринимателей, которые работают в Мангистауской области. Также проверяется деятельность 14 бизнесменов из Карагандинской области. По 22 предпринимателя из Атырауской и Акмолинской областей также оказались в числе тех, чья работа была поставлена под вопрос.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.

15 января десять самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Россию.