Эксперты рассказали, как задержание хакеров REvil может сказаться на российских компаниях

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Задержание участников хакерской группировки REvil может доставить неприятности российским киберпреступникам, однако это также может сказаться на благополучии отечественных компаний. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразили эксперты.

По словам руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Олега Скулкина, в настоящее время в стране не наблюдается ощутимого снижения количества хакерских атак.

— При этом сложившаяся ситуация может негативно сказаться на российских компаниях — русскоязычные киберпреступники могут активнее их атаковать, — отметил специалист.

Он также напомнил, что на протяжении долгого времени российские хакеры не совершали атак в РФ и в странах СНГ, однако в последние пару лет темпы киберпреступности возросли. Таким образом задержание участников REvil может спровоцировать преступников на совершение новых махинаций, потому как они могут забыть про запреты после успешно реализованных международных операций.

Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев в свою очередь предположил, что после задержания хакеров киберпреступники в России могут «залечь на дно» и сократить количество атак. Однако полностью искоренить преступность в этой сфере все равно не удастся.

Хакерская группировка REvil

В ноябре 2021 года в Госдепе сообщили, что США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. В начале мая злоумышленники из объединения взломали системы Colonial Pipeline.

По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya.

14 января ФСБ пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ.

14 и 15 января Тверской районный суд Москвы отправил под арест восемь предполагаемых участников группировки.