«За две недели до кончины»: стало известно, почему Градский сделал наследницей Коташенко

Фото: Instagram/aborgradsky

Марина Коташенко, с которой известный композитор и музыкант Александр Градский прожил 17 лет, стала его официальной женой только за две недели до смерти артиста. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник в окружении певца.

— За две недели до кончины Градский сам позвонил в ЗАГС и попросил устроить срочную выездную церемонию бракосочетания прямо у себя дома, — цитирует издание источник.

Отмечается, что к этому времени музыкант из-за плохого самочувствия уже не вставал, с трудом разговаривал и, вероятно, предчувствовал свой уход.

— И это было его мужское решение жениться, сделать Марину своей официальной наследницей, оставить вдовой, а не просто сожительницей. Да, Александр всерьез не задумывался о четвертом браке, ведь он и так обеспечивал и Коташенко, и маленьких детей. Но точку захотел поставить жирную — был благодарен жене за годы, проведенные вместе в любви, — заключили в окружении музыканта.

Пара узаконила отношения в середине ноября, никак не отметив это событие. А уже 28 ноября стало известно о смерти народного артиста. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Прощание с музыкантом состоялось 1 декабря в театре «Градский Холл» в Москве. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

Журналист Андрей Караулов, друг покойного Александра Градского, рассказал о войне наследников из-за имущества музыканта, а также заявил, что знает, кто стоит за ограблением вдовы артиста Марины Коташенко. Он назвал последним делом подозревать вдову артиста в инсценировке ограбления. По его словам, кража денег обернется для нее тяжелыми последствиями. Половину из этой суммы она должна отдать взрослым детям музыканта — сыну Даниилу и дочери Марии. Караулов назвал случившееся только началом и заявил, что вдову в итоге оставят без всего.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного мужа.