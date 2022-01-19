PR-директор Волочковой заявила, что артистка не летает трезвой из-за аэрофобии

Фото: Instagram/volochkova_art

Устроившая скандал на борту самолета балерина Анастасия Волочкова страдает аэрофобией, поэтому не летает трезвой. Об этом рассказала PR-директор артистки Светлана Герасимова.

— Она трезвая не летает, потому что боится, — сообщила представитель звезды в беседе с Газетой.ру.

Волочкова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видео разговора со стюардом рейса, на котором она учинила скандал.

До этого в МВД сообщили, что артистка находилась в состоянии алкогольного опьянения во время скандала на борту самолета, а после посадки она оскорбляла полицейских. На Волочкову составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Накануне видео конфликта балерины и ее бойфренда на борту лайнера появилось в Instagram одной из пассажирок. На кадрах видно, что Волочкова на протяжении долгого времени скандалит и ругается с бортпроводниками. По словам пассажиров, скандал продолжался час.

Позже звезда и ее новый возлюбленный объяснились в полиции по поводу произошедшего скандала.

Известный продюсер Иосиф Пригожин высказался относительно скандала на борту самолета, участницей которого стала Анастасия Волочкова, отметив, что публичные люди не должны вести себя вызывающе, а быть примером для подражания.