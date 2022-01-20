«Воля клиента для меня — закон»: Ефремов запретил адвокату общаться с прессой

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российский актер Михаил Ефремов запретил своему адвокату Петру Хархорину общаться с прессой. Об этом сам Хархорин сообщил в четверг, 20 января.

По его словам, актер запретил ему давать какие-либо комментарии в СМИ.

— Он мне запретил общаться с прессой. Вообще, чтобы от моего имени ничего не появлялось. Это было задолго до Нового года. Воля клиента для меня — закон, — цитирует его Газета.Ru.

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.