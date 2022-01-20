Американские ученые обнаружили лечебное растение, подавляющее COVID-19

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Ученые из США нашли лекарственное растение, которое может подавлять некоторые вирусы в организме, в том числе и коронавирус. Результаты научного анализа опубликовали Biorxiv.

Исследование показало, что экстракты однолетней полыни (Artemisia annua) могут предотвратить распространение и развитие COVID-19. Артемизинин, выделяемый растением, используется для предотвращения определенного ряда вирусов, например, тропической малярии.

Однако во время исследования выяснилось, что не артемизинин выступает как средство борьбы с коронавирусной инфекцией, а другой компонент, входящий в состав растения.

— Активный компонент в экстрактах, вероятно, не артемизинин, а какая-то другая комбинация компонентов, действуют синергетически, чтобы блокировать вирусную инфекцию после проникновения, — сообщается в документе.

Оказалось, что горячие водные экстракты однолетней полыни (Artemisia annua) показали эффективную работаю против коронавируса.

Ученые отметили возможность получить недорогое действенное лекарство против COVID-19 в случае положительного результата клинических исследований.

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