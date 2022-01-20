«Есть накачка Киева оружием»: Песков высказался об идее встречи Путина и Зеленского

Фото: Администрация президента РФ

Никакой подготовки ко встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зелинского не ведется, есть только «накачка» Украины вооружениями и невыполнение Киевом Минских соглашений. Об этом заявил в четверг, 20 января, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что хочет поспособствовать проведению встречи Путина и Зеленского.

— По этой встрече нет ничего, — сообщил он, отвечая на вопрос, обсуждал ли Эрдоган с Путиным данную идею и ведется ли подготовка ко встрече.

Песков отметил, что власти Украины не выполняют взятых обязательств и в страну завозится вооружение.

— Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер, — заявил пресс-секретарь, передает РИА Новости.

Захарова призвала Запад прекратить содействие милитаризации Украины. Россия призывает Запад прекратить содействовать милитаризации Украины и перестать затягивать Киев в Североатлантический альянс, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 20 января.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.