Более 75 тысяч тонн сыра произвели в Подмосковье в 2021 году

Фото: depositphotos

Свыше семидесяти пяти тысяч тонн сыра произвели предприятия Московской области в прошлом году, передает портал РИАМО со ссылкой на пресс-службу областного Минсельхозпрода.

— Это на 10,3 тысячи тонн больше, чем в предыдущем. Более пятидесяти предприятий заняты в отрасли, — рассказал зампред регионального правительства Георгий Филимонов.

Он отметил, что в Московской области продолжаются работы по созданию сырного кластера в Дмитрове. В 2022 году планируют завершить строительство первого завода.

Также в регионе активно развиваются предприятия по производству овощей. В число самых крупных входит комплекс «Дмитровские овощи», который по итогам прошлого года стал лучшим в области по объемам производства картофеля.

Сообщается, что есть планы по внесению изменений в госпрограмму «Сельское хозяйство Подмосковья», касающиеся субсидирования высокотехнологичного оборудования для глубокой переработки овощей.

В конце прошлого года завод по производству сиропов открыли в Подмосковье. На заводе будут осуществлять производство сиропов и фруктовых пюре. Ежегодно предприятие в Ступине будет производить восемь миллионов бутылок сиропа.