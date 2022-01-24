Депутат Валерий Рашкин пожаловался, что не может купить лося

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутату Госдумы РФ Валерию Рашкину, обвиненному в незаконной охоте под Саратовом, отказываются продавать лося. Об этом в понедельник, 24 января, рассказал сам парламентарий.

По его словам, он хочет купить лося и отправить его для восстановления животного мира в Лысогорском районе Саратовской области. Однако в 24 регионах ему уже отказались продавать животное. При этом Рашкин отметил, что цена на одну особь разнится от 90 до 800 тысяч рублей.

Депутат подчеркнул, что он не хочет просто отправлять на восстановление фауны деньги, его намерение — снабдить потерпевший от незаконной охоты регион именно живым лосем.

— Пока я не чувствую желания в регионах — у властных структур и охотничьих хозяйств — продать фамилии Рашкин лося. Вот его просто нет, этого желания, — рассказал депутат.

Он также добавил, что сожалеет о том, что не проверил документы на охоту.

Видео: Telegram / SHOT

До этого Валерий Рашкин заявил, что обжалует ранее вынесенное постановление суда и попросит разрешить ему пользоваться мобильным телефоном.

Дело Валерия Рашкина

В октябре 2021 года МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой мог быть причастен Рашкин. Впоследствии дело передали в Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем. В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ноябре депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности Рашкина. Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении парламентария.

В декабре мировой суд Лысогорского района Саратовской области лишил Валерия Рашкина водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование.