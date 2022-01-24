Песков прокомментировал слова Кадырова о члене СПЧ и журналистке «Новой газеты»

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина являются террористами. По его словам, это личное мнение лидера республики, которое не отражает позицию Федерального центра.

Он отметил, что такие резкие высказывания вызваны богатым и печальным опытом борьбы с терроризмом в Чечне. Если в словах Кадырова есть прямые угрозы в адрес этих людей, то нужно разбираться. Как отметил Песков, Каляпин и Милашина могут отстоять свои права в суде, передает РИА Новости.

Рамзан Кадыров также заявил, что семью бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева будут искать согласно закону. При оказании сопротивления их уничтожат, предупредил глава республики.

Кроме того, Кадыров назвал экс-судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства». Он высказался, что бывший судья не смог воспитать интеллигентных детей, и вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи.

СПРАВКА «ВМ»

20 января люди в гражданской одежде, масках и с оружием ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Они представились сотрудниками МВД Чечни и предъявили постановление о принудительном приводе супругов на допрос. После этого они увезли Мусаеву, больную сахарным диабетом второго типа и коронавирусом.

21 января стало известно, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля в рамках закона. По данным СМИ, псевдооперативники не показали своих удостоверений и заявили, что Мусаева проходит как свидетель по делу о мошенничестве.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с бывшим чеченским судьей фантастической и странной.

23 января бывший чеченский судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Об этом сообщила адвокат Наталья Добронравова. При этом она заявила, что знает, в какую страну направились экс-судья с дочерью, но информацией делиться не намерена.