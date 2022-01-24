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«Придется квартиры продавать»: блогер Эдвард Бил снова признал вину

Илья Ашуров

Происшествия
«Придется квартиры продавать»: блогер Эдвард Бил снова признал вину
Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль — прим. «ВМ»), устроивший крупное ДТП на Садовом кольце в апреле прошлого года, вновь признал свою вину. Об этом он заявил сразу после первого заседания по повторному рассмотрению своего дела в суде.

По словам блогера, он оказывает полную поддержку пострадавшей в аварии Марии Артемовой, а также готов получить реальный срок взамен ограничения свободы. Однако в таком случае для выплат потерпевшей стороне ему, вероятно, придется продавать свою недвижимость.

— Я до сих пор не могу работать, я стараюсь выплачивать, не работая. А если меня вообще уберут.... Каким образом? Откуда? У меня самого еще дети. Я даже не хочу говорить, что придется делать... Квартиры продавать свои, — сказал Бил.

Видео: Москва 24

Перед началом заседания Бил сказал, что смысл повторного рассмотрения его дела — ужесточение наказания. Также Бил полагает, что ему могут ограничить территорию передвижения вплоть до района проживания.

В начале декабря прошлого года суд отменил приговор в отношении Эдварда Била. Дело было передано на новое рассмотрение в Пресненский суд в ином составе. Также Билу вновь избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Била обвиняют по уголовной статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

ДТП на Смоленской площади

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

В середине лета Пресненский суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Бил рассказал журналистам, что заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения.

В сентябре пострадавшая в аварии с Билом простила его. Потерпевшая отметила, что каждому человеку свойственно ошибаться, поэтому она приняла извинения блогера. В настоящий момент женщина передвигается с помощью инвалидной коляски.

Позже Эдвард Бил сжег свое водительское удостоверение, записав это на камеру. Таким образом он попытался поставить точку в истории с аварией, произошедшей в центре столицы.

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