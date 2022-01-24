«Будет обвинительный приговор»: адвокат Эдварда Била прокомментировал повторное рассмотрение дела

Фото: Пресс-служба Пресненского районного суда города Москвы

Блогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль — прим. «ВМ») вновь ожидает обвинительный приговор. Об этом в понедельник, 24 января, «Вечерней Москве» заявил адвокат Била Александр Никитин.

Комментируя прошедшее 24 января заседание суда, адвокат блогера отметил, что оно прошло предсказуемо. При этом какое именно наказание будет требовать прокуратура при новом рассмотрении дела, ему пока не известно. Несмотря на это, у адвоката нет сомнений в том, что приговор суда вновь будет обвинительным.

— В любом случае будет обвинительный приговор, но мы надеемся на справедливое и законное наказание. Эдвард вину признает. Он от этого никогда не отказывался. Будем надеяться, что наказание будет связано исключительно с ограничениями (свободы — прим. «ВМ»), а не с лишением свободы, — заключил собеседник «ВМ».

Перед началом заседания Бил сказал, что смысл повторного рассмотрения его дела — ужесточение наказания. Также Бил полагает, что ему могут ограничить территорию передвижения вплоть до района проживания.

В начале декабря прошлого года суд отменил приговор в отношении Эдварда Била. Дело было передано на новое рассмотрение в Пресненский суд в ином составе. Также Билу вновь избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Била обвиняют по уголовной статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

ДТП на Смоленской площади

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

В середине лета Пресненский суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Бил рассказал журналистам, что заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения.

В сентябре пострадавшая в аварии с Билом простила его. Потерпевшая отметила, что каждому человеку свойственно ошибаться, поэтому она приняла извинения блогера. В настоящий момент женщина передвигается с помощью инвалидной коляски.

Позже Эдвард Бил сжег свое водительское удостоверение, записав это на камеру. Таким образом он попытался поставить точку в истории с аварией, произошедшей в центре столицы.