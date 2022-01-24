В Польше заявили о победе Газпрома по «Северному потоку — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Некомпетентные руководители польских госпредприятий наказали страну, проиграв в битве с Газпромом. Об этом заявил экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в понедельник, 24 января.

— Когда людей в государственные компании отбирают не по профессионализму, а по критерию лояльности власти, получается такой результат, какой мы видим. Газпром мастерски обыграл PGNiG, — рассказал политик.

При прежнем правительстве, напомнил он, в стране построили терминал СПГ, чтобы диверсифицировать поставки и не опасаться шантажа при подписании договоров на покупку топлива из России. При этом члены нынешней партии власти «Право и справедливость» отправились в «казино» и сыграли на газовых котировках, подчеркнул экс-министр.

Польша из-за подъема спотовых цен на газ потеряла четыре миллиарда долларов за полтора года, считает чиновник. Газ для нужд частных потребителей страна получает из внутренних источников, промышленность же вынуждена использовать импортное сырье, приводит слова Сикорского Biznesalert.

13 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может запретить строительство «Северного потока — 2», если он будет соответствовать правилам. Проект не рассматривается Брюсселем в качестве приоритетной инфраструктуры, уточнил он. При этом институты ЕС и Еврокомиссия не могут запретить объекты, которые строятся в соответствии с правилами, заключил дипломат.