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В Таиланде начнут прививать детей до 12 лет от COVID-19

Василий Плиткин

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
В мире
В Таиланде начнут прививать детей до 12 лет от COVID-19
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Власти Таиланда приняли решение с 1 февраля начать вакцинацию детей от пяти до 11 лет от COVID-19. Об этом сообщила глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо во вторник, 25 января.

— Первая партия из трех млн доз вакцин Pfizer, предназначающаяся для детей в возрасте от пяти до 11 лет, прибудет в Таиланд в этом месяце, — сказала она.

В планах первую прививку сделать 1 февраля, вторую дозу дети получат в конце месяца.

С октября 2021 года в Таиланде началась добровольная вакцинация лиц в возрасте от 12 до 18 лет.

Также Марати Налита Андамо сообщила, что с момента начала вакцинации — с 28 февраля 2021 года — было использовано более 112,7 миллиона доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 52 088 514 человек, полностью привиты 48 208 002 человека. Третью прививку сделали более 12,4 миллиона человек, пишет ТАСС.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Таиланде 3 января 2020 года. На 24 января Минздрав заявил о 6,7 тысячи заразившихся и 12 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,39 миллиона, вылечились более 2,28 миллиона человек, умерли 22 тысячи пациентов.

Ученые заявляют, что улучшение защиты от заражения коронавирусной инфекцией в два раза может дать четвертая доза вакцины от COVID-19.

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