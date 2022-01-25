«Она терпела»: актриса Цветкова рассказала подробности жизни Градского и Коташенко

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Александр Градский любил Марину Коташенко, однако не гнушался романами на стороне. Таким мнением поделилась актриса Людмила Цветкова в разговоре с корреспондентом телеканала НТВ.

Кроме того, артистка добавила, что Коташенко было известно об изменах звездного мужа, но это никак не отражалось на их совместной жизни.

— Они жили прекрасно вместе, и он ее любил. У него были и другие женщины, но она это терпела, — сказала Цветкова телеканалу.

Актриса возмутилась тем фактом, что музыкант не оставил завещания, осознавая, что наследники будут бороться за имущество.

— А может, у него было желание, чтобы дрались? — задалась она вопросом.

До этого Людмила Цветкова рассказала о реальной сумме наследства покойного музыканта и продюсера Александра Градского. Также она высказала мнение о возможном заказчике ограбления вдовы исполнителя Марины Коташенко.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. 16 января в СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Марина Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного супруга.

25 января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиции удалось задержать одного из участников разбойного нападения на Марину Коташенко. В МВД рассказали, что им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

Позже представитель Марины Коташенко юрист Александр Добровинский заявил, что личности всех участников разбойного нападения на вдову Александра Градского уже известны.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся в проект.