Вдова Градского впервые высказалась о смерти мужа, наследстве и об ограблении

Фото: Instagram / aborgradsky

Вдова Александра Градского Марина Коташенко обратилась к поклонникам артиста впервые после его смерти и ограбления.

— У нас в семье большая трагедия, все мы очень переживаем. Смерть Александра Борисовича Градского — огромная потеря для страны и всей мировой культуры. Но, помимо этого, четверо детей потеряли папу, а я потеряла мужа, друга, учителя и защитника... Не успели мы оправиться от этой потери, как нас настигло еще одно испытание: нападение, — сказала Коташенко.

По ее словам, она сделает все, чтобы сохранить добрую память о муже и воспитать четверых детей музыканта.

— Сейчас передо мной стоит главная задача: сохранить добрую память об Александре Борисовиче Градском и достойно воспитать наших детей. Я сделаю для этого все. У всех нас, его близких людей, вызывает досаду, непонимание и горечь то, что имя Александра Борисовича все чаще звучит в скандальных хрониках. Выливаются потоки грязи, смакуются факты, даже близко не соответствующие действительности, выворачивается грязное белье — все это бросает тень на имя мастера, так много сделавшего для отечественной культуры, — заявила она в беседе с МК.

По поводу наследства она отметила, что никаких конфликтов нет: вопросы решают профессионалы. Коташенко заявила, что никто не будет обделен, и поблагодарила всех, кто поддерживал ее семью в это непростое время.

— Поверьте, вопросы наследства сейчас решаются спокойно и профессионально, как положено по закону. Никто не будет обижен, никто никого не собирается обделять, — сказала вдова.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. 26 ноября сообщалось, что Градский был госпитализирован с инсультом. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Отмечается, что артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Актриса Людмила Цветкова рассказала о реальной сумме наследства покойного музыканта и продюсера Александра Градского. Также она высказала мнение о возможном заказчике ограбления вдовы исполнителя Марины Коташенко.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. 16 января в СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Марина Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного супруга.

25 января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиции удалось задержать одного из участников разбойного нападения на Марину Коташенко. В МВД рассказали, что им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

Позже представитель Марины Коташенко юрист Александр Добровинский заявил, что личности всех участников разбойного нападения на вдову Александра Градского уже известны.