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Суд оставил под домашним арестом дезинсектора по делу об отравлении на Совхозной улице

Иван Юминов

Происшествия
Суд оставил под домашним арестом дезинсектора по делу об отравлении на Совхозной улице
Фото: Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Мосгорсуд отказался удовлетворять апелляцию о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении дезинсектора Антона Котова, обвиняемого в отравлении покупателей магазина на Совхозной улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 26 января.

— Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу защитника — без удовлетворения, — рассказал пресс-секретарь суда.

Видео: Telegram / Московские суды общей юрисдикции

9 сентября 2021 года произошел инцидент с отравлением целой семьи в жилом доме на Совхозной улице. Тогда трое членов одной семьи — бабушка, мать и ребенок — были доставлены в больницу с признаками отравления после того, как они съели арбуз, купленный в одном из сетевых супермаркетов.

Пожилая женщина и ребенок скончались в больнице, мать девочки находится в тяжелом состоянии. В крови пожилой москвички и ее внучки нашли следы этиленгликоля — вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием.

13 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной отравления стало средство для дезинсекции, которое использовалось для обработки магазина, где был куплен арбуз. СК задержал дезинсектора, обработавшего зал магазина накануне смертельного отравления, им оказался 39-летний сотрудник частной компании.

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