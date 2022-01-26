Суд оставил под домашним арестом дезинсектора по делу об отравлении на Совхозной улице

Фото: Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Видео: Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Пожилая женщина и ребенок скончались в больнице, мать девочки находится в тяжелом состоянии. В крови пожилой москвички и ее внучки нашли следы этиленгликоля — вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием.

13 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что причиной отравления стало средство для дезинсекции, которое использовалось для обработки магазина, где был куплен арбуз. СК задержал дезинсектора, обработавшего зал магазина накануне смертельного отравления, им оказался 39-летний сотрудник частной компании.