«Увезли прямо с арены»: Плющенко экстренно доставили в больницу с язвой

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Экс-фигурист Евгений Плющенко сообщил, что попал в больницу из-за обострения язвы.

— Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо! — рассказал спортсмен.

Поводов для беспокойства уже нет, заверил он. Людям следует беречь свое здоровье и следить за питанием, отметил Плющенко в Instagram.

Супруга тренера Яна Рудковская уточнила, что он был доставлен в больницу из-за обострения язвы двенадцатиперстной кишки. Плющенко увезли прямо с арены, но обещали вскоре отпустить на амбулаторное лечение, приводит слова Рудковской РИА Новости.

26 января в ГКБ имени Иноземцева сообщили, что актриса Театра имени Пушкина Вера Воронкова остается в ожоговом отделении средней тяжести. 24 января пресс-атташе Театра имени Пушкина сообщила, что Воронкову перевели из реанимации в обычную палату.

В прошлую среду, 19 января, актрису госпитализировали с ожогами органов дыхания и термоингаляционным поражением из-за пожара в квартире. Медики диагностировали ожоги 31 процента тела. По словам специалистов, в особенности пострадали голова, лицо, шея и спина артистки. Пожар в квартире случился из-за возгорания новогодней елки.