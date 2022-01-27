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Лавров объяснил, когда станет известно содержание ответов США по безопасности

Полина Долганова

Политика
Лавров объяснил, когда станет известно содержание ответов США по безопасности
Фото: Пресс-служба Госдумы

Содержание ответов Соединенных Штатов на российские предложения по гарантиям безопасности станет известно для широких масс в ближайшие дни, так как официальные документы могут «утечь». Об этом в четверг, 27 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что в процессе подготовки ответов представители Запада консультировались с Украиной и своими партнерами.

— …Нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он «утечет», — цитирует министра РИА Новости.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 января заявил, что, несмотря на просьбы Запада не публиковать ответы по гарантиям безопасности, содержание этих бумаг и так всем известно.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также должны обязаться не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

26 января МИД России подтвердил, что посол США в Москве Джон Салливан передал замглавы российского дипломатического ведомства Александру Грушко ответ по гарантиям безопасности.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

Глава Госдепа Энтони Блинкен при этом уточнил, что ответ США на предложения России по безопасности был скоординирован с Украиной и союзниками.

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