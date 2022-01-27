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Психолог рассказала о двух основных видах агрессии

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог рассказала о двух основных видах агрессии
Фото: Pexels

Психолог Ирина Коробченко отметила, что в пандемию коронавируса многие люди стали более агрессивными и тревожными. Ограничения и стресс вызывают во многих негативные эмоции.

По словам эксперта, агрессия может выражаться по-разному. Она поделила людей на два основных типа.

Так, реакция может быть психопатической. Подобные люди вымещают свою агрессию на окружающих. У другого типа агрессия становится пассивной. Такие индивиды как бы запирают отрицательные эмоции внутри себя.

Первый тип будет нападать и агрессировать, тем самым выплескивая свой страх и тревогу. Другой тип впадет в депрессию, — пояснила она в комментарии «Царьграду».

Если человек не может самостоятельно справиться с негативными эмоциями, ему стоит обратиться за помощью к специалистам.

До этого психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг оценил влияние стресса на иммунную систему человека. Эксперт отметил, что защитные силы организма при страхе, тревоге, беспокойстве заметно снижаются.

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