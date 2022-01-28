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Байден обсудит с Шольцем отношения с Россией и безопасность в ЕС

Иван Юминов

В мире
Байден обсудит с Шольцем отношения с Россией и безопасность в ЕС
Фото: whitehouse

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден обсудят 7 февраля безопасность в ЕС и отношения с Россией. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в пятницу, 28 января.

— С нашей стороны также хочу подтвердить, что федеральный канцлер Олаф Шольц в понедельник, 7 февраля, отправится в Вашингтон, точнее, он отправится в воскресенье, а в понедельник он встретится с президентом США Джо Байденом, — рассказал чиновник.

Вашингтон остается для Берлина важнейшим партнером и союзником по НАТО вне ЕС, подчеркнул он. Близость данных отношений проявляется в кризисе вокруг Украины и консенсусом в отношении политики по России, приводит слова Хебештрайта РИА Новости.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

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