СМИ: Запущенная КНДР ракета в 16 раз превысила скорость звука

Фото: газета Трудовой партии КНДР «Нодон Синмун»

Примерная скорость запущенной КНДР ракеты составила 16 Махов, что почти в 16 раз выше скорости звука. Об этом в воскресенье, 30 января, рассказал журналистам в Сеуле источник среди южнокорейских военных.

— (Максимальная — прим. «ВМ») скорость примерно 16 Махов. Разведывательные органы Южной Кореи и США считают, что это — баллистическая ракета средней дальности, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что максимальную скорость ракета набирает на взлете.

До этого президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что КНДР близка к нарушению ею же установленного моратория на пуск ракет большой дальности. Пуск ракеты в воскресенье, 30 января, стал нарушением резолюций СБ ООН и вызовом усилиям международного сообщества.

КНДР произвела запуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Это уже седьмое испытание вооружений КНДР в 2022 году. Первые четыре проходили 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого Северная Корея запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января.