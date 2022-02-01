Научно-практические конференции для школьников и учителей открылись в Москве

Молодой педагог школы № 2030 Дарья Юшина преподает английский язык. Девушка считает, что задача учителя сегодня не просто дать ребенку знания, но и уделять достаточно внимания вопросам воспитания подрастающего поколения, помочь детям найти нужные ориентиры в потоке доступной им информации / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Научно-практические конференции для школьников и учителей «Старт в медицину», «Инженеры будущего», «Курчатовский проект – от знаний к практике, от практики к результату» и «Наука для жизни» открылись в Москве. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Для того, чтобы в них поучаствовать, школьники должны предоставить экспертам свои разработки, учителя — инновации в образовании. Регистрация идет с 1 февраля по 1 марта. Результаты же будут известны в конце марта.

На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что некоторые конференции могут посетить и учащиеся в начальных классах. Например, организаторы «Курчатовского проекта — от знаний к практике, от практики к результату» организовали для младшеклассников секцию «Первые шаги в науку».

— Каждый учебный год мы открываем новые направления предпрофессиональных классов, ориентируясь на запросы школьников, перспективное развитие города и бизнес. Так, с 1 сентября в московских школах начали работу медиаклассы. Соответственно расширяем и количество направлений научных конференций, где старшеклассники могут применить свои знания на практике, — резюмировала заместитель руководителя московского Департамента образования и науки Наталия Киселева.

Первого февраля стало известно, что детские технопарки Москвы проведут мероприятия для школьников.