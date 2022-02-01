«На пороге катастрофы»: медиум предупредил людей об испытаниях в 2022 году

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Причиной новой масштабной войны в 2022 году способно стать безответственное поведение человечества. Об этом заявил медиум Олег Шепс.

— Запомните мои слова: наш образ жизни, наши вредные привычки и наше наплевательское отношение к природе и экологии принесут нам массу испытаний. Мы живем на пороге экологической катастрофы, и только от нас зависит — случится она или нет, — рассказал экстрасенс.

Нынешний год, по его мнению, окажется тяжелым для всей планеты. Люди лишают себя благоприятного будущего, совершая безнравственные поступки, сетует он.

Данная ситуация может стать причиной развития нового конфликта в Европе, уточнил специалист. Люди безответственно относятся к здоровью, несмотря на пандемию, что способно привести к «глобальной мировой чистке», приводит слова Шепса New Inform.

2 января в МЧС сообщили, что опасный астероид Апофис диаметром около 400 метров и весом почти 30 тонн весной 2029 года близко подлетит к Земле: на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. Согласно прогнозу ученых, это случится 13 апреля 2029 года.

Уточняется, что энергия, высвободившаяся при возможном столкновении астероида с Землей, составит 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской ядерной бомбы, которая была испытана в 1961 году.

Сила землетрясения в радиусе десяти километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера. При этом скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду.