Итоги работы операторского персонала в 2021 году подвели в Службе «112» Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Лучших среди специалистов по приему и обработке экстренных вызовов, операторов, принимающих вызовы на иностранных языках, специалистов, оценивающих качество работы операторов, в 2021 году определили в Службе «112» Москвы. Об этом в четверг, 3 февраля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Сотрудники поделились помогающими им работать секретами. Так, например, одним из главных качеств они называют высокую скорость печати. Кроме того, для увеличения продуктивности некоторые работники используют составленные ими шаблоны для заполнения карточки происшествия. Это позволяет сэкономить время.

На продуктивность также влияет и умение грамотно вести разговор с заявителями. При оценке работы операторов учитываются не только количественные, но и качественные показатели. За качеством работы операторов в учреждении следят главные специалисты дежурных смен.

Отмечается, что главные специалисты всегда работают сообща и должны быть взаимозаменяемы, так как состав групп операторов, которые поступают к ним на проверку, может меняться в зависимости от обстоятельств.

В 2020 году количество операторского персонала в дежурной смене было увеличено до 65 человек. Кроме того, опыт тех, кто пришел работать в службу в течение последних двух лет, постоянно повышается.

Днем ранее, 2 февраля, сообщалось, что каждый день подмосковные операторы системы «112» фиксируют около 35 тысяч сообщений о происшествиях, с начала года было принято и обработано более миллиона вызовов.

На сегодняшний день порядка 88 процентов вызовов экстренных оперативных служб поступает в систему «112». Остальные вызовы приходятся на традиционные номера — 01, 02, 03 и 04.