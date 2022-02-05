В МИД Армении не стали обсуждать визит Пашиняна в Турцию

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Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию, а также его участие в дипломатическом форуме в Анталье, который пройдет в марте, не обсуждается. Об этом в субботу, 5 февраля, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

— Визит премьер-министра Никола Пашиняна в Турцию и участие в дипломатическом форуме в Анталье не обсуждаются, — написал он в своем Facebook.

Накануне турецкий вице-президент Фуат Октай сообщил, что Пашинян может посетить Турцию для участия в форуме.

В январе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили взаимодействие стран по линии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Отмечается, что беседа состоялась по запросу армянской стороны. Путин также по просьбе Пашиняна коротко рассказал о своих переговорах с США по поводу гарантий безопасности.