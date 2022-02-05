СМИ: Россия может получить монополию на использование «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Российская компания «Газпром» может получить монопольное право на использование газопровода «Северный поток — 2», если в Европе ударят сильные морозы. Об этом в своей колонке для издания Gazeta Wyborcza написал польский журналист Анджей Кублик.

По его словам, в регионе напряженная ситуация с газом. В подземных хранилищах Германии, Австрии и Нидерландов запасов топлива попросту нет.

— Если так произойдет, европейским компаниям будет сложно справиться с резким скачком спроса, в результате возникнет дефицит сырья, — отметил журналист.

Возможный внезапный кризис Россия сможет использовать в своих целях. Такое может произойти при внезапно ударивших морозах. Тогда, вопреки европейскому законодательству, отечественной компании могут предоставить монополию на газопровод.

Накануне экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль заявил, что для остановки Германией «Северного потока — 2» США должны предложить ей «что-то взамен». По его словам, он всегда верил, что газопровод будет функционировать и станет реальным проектом.

13 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не может запретить строительство «Северного потока — 2», если он будет соответствовать правилам. Проект не рассматривается Брюсселем в качестве приоритетной инфраструктуры, уточнил он. При этом институты ЕС и Еврокомиссия не могут наложить запрет на объекты, которые строятся в соответствии с правилами, заключил дипломат.

17 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» должен соответствовать праву ЕС, чтобы немецкий регулятор дал для проекта положительное заключение. При этом Берлин видит «геостратегические» связи, уточнила она. Германия примет с партнерами «подходящие» меры, если Россия продолжит эскалацию, заключила министр.

30 января стало известно, что решение о сертификации оператора «Северного потока — 2» не примут до июня. В настоящий момент регулятор ФРГ не получил все необходимые документы от компании.