Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Украина протестирует отключение от электросетей России и Белоруссии

Михаил Алимов

В мире
СМИ: Украина протестирует отключение от электросетей России и Белоруссии
Фото: depositphotos

В конце февраля Украина намерена на 72 часа отключиться от энергосетей России и Белоруссии, чтобы протестировать работу в изолированном режиме. Со следующего года она планирует подключиться к западноевропейской энергосистеме. Об этом в субботу, 5 февраля, говорится в материале издания Welt.

Отмечается, что страна планирует произвести два тестовых отключения: с 24 по 26 февраля и летом. Российская компания «Системный оператор Единой энергетической системы» готова к сотрудничеству и позволит подключиться обратно после необходимой синхронизации систем. В «Укрэнерго» заявили, что если подключиться обратно не удастся, то украинская система может долгое время функционировать автономно.

Как отметил советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с правительством ФРГ, таким образом Украина заявляет о серьезности намерений по интеграции в Европейский союз.

28 января в пресс-службе казахстанской компании по управлению электрическими сетями KEGOC сообщили, что блэкаут в странах Центральной Азии произошел из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.

25 января около 09:00 по московскому времени в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошел сбой с отключением электричества. Затруднения в единой энергосистеме возникли из-за перегрузки в сетях Казахстана.

Предприятие-оператор в качестве причины назвало «наброс» избыточных мощностей из Киргизии и Узбекистана. В результате сбоев Казахстан стал экстренно наращивать экспорт электроэнергии из России. Из-за сбоя прекращал работу аэропорт Ташкента, а в Бишкеке отключались отопление и водоснабжение.

Читайте также:
Белоруссия Украина СМИ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте