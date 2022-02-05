СМИ: Украина протестирует отключение от электросетей России и Белоруссии

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В конце февраля Украина намерена на 72 часа отключиться от энергосетей России и Белоруссии, чтобы протестировать работу в изолированном режиме. Со следующего года она планирует подключиться к западноевропейской энергосистеме. Об этом в субботу, 5 февраля, говорится в материале издания Welt.

Отмечается, что страна планирует произвести два тестовых отключения: с 24 по 26 февраля и летом. Российская компания «Системный оператор Единой энергетической системы» готова к сотрудничеству и позволит подключиться обратно после необходимой синхронизации систем. В «Укрэнерго» заявили, что если подключиться обратно не удастся, то украинская система может долгое время функционировать автономно.

Как отметил советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с правительством ФРГ, таким образом Украина заявляет о серьезности намерений по интеграции в Европейский союз.

28 января в пресс-службе казахстанской компании по управлению электрическими сетями KEGOC сообщили, что блэкаут в странах Центральной Азии произошел из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.

25 января около 09:00 по московскому времени в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошел сбой с отключением электричества. Затруднения в единой энергосистеме возникли из-за перегрузки в сетях Казахстана.

Предприятие-оператор в качестве причины назвало «наброс» избыточных мощностей из Киргизии и Узбекистана. В результате сбоев Казахстан стал экстренно наращивать экспорт электроэнергии из России. Из-за сбоя прекращал работу аэропорт Ташкента, а в Бишкеке отключались отопление и водоснабжение.