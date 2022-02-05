Антонов назвал безобразием статью Bloomberg о «вторжении» России на Украину

Фото: Пресс-служба Совфеда

Посол России в США Анатолий Антонов в субботу, 5 февраля, раскритиковал ошибочную статью агентства Bloomberg о якобы вторжении РФ на Украину.

— Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии — просто чепуха. Конечно, то, что сегодня случилось в ночи — просто безобразие, — заявил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дипломат отметил, что невозможно объяснить, как Bloomberg решилось на публикацию заранее подготовленного материала, который можно моментально опубликовать, просто «нажав на кнопку».

— А что действительно правда и что не хотят говорить американцы, что они накачивают Киев, вооруженные силы Украины, вооружениями, — добавил Антонов.

Ранее сообщалось, что агентство Bloomberg примерно в 00:00 по московскому времени выпустило материал с заголовком «Россия вторгается на Украину». Позже стало известно, что заголовок о «вторжении» России на Украину был выпущен Bloomberg по ошибке.

ООН отреагировала на фейковую новость о «вторжении» России на Украину. Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал ошибочную публикацию Bloomberg о «вторжении» РФ на Украину, посоветовав сторонам избегать действий и риторики, которые могли бы обострить ситуацию вокруг Украины.

До этого сенатор Константин Косачев заявил, что ошибочная публикация Bloomberg о якобы вторгшейся на территорию Украины России есть либо осознанная провокация, либо следствие психоза Запада.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ошибочная публикация Bloomberg вряд ли была провокацией, но из-за нагнетания атмосферы вокруг Украины ситуация становится опасной. Тем более что само агентство уже принесло извинения за случившийся инцидент.

Публикацию также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав ее «шмарафоном» натовских желаний».