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Российский короткометражный мультфильм «Боксбалет» номинирован на «Оскар»

Евгений Белоусов

Общество
Российский короткометражный мультфильм «Боксбалет» номинирован на «Оскар»
Фото: YouTube-канал кинофестиваля «Окно в Европу»

Короткометражный мультфильм отечественного режиссера Антона Дьякова «Боксбалет» номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили организаторы премии.

Пятнадцатиминутный мультфильм рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране.

Также за награду в этой номинации будут бороться картины «Дела искусства», «Бестия», «Робин» и «Стеклоочиститель», сообщили организаторы премии.

Как рассказал сам Дьяков, он надеется, что включение его работы в список номинантов, послужит поводом для разговора о российской авторской анимации, поскольку она достойна внимания. Сам режиссер признался, что был очень рад узнать, что его картина вошла в список номинантов.

— Если с моей работой, которая проникла наглым образом в эту номинацию, появится лишний повод для каких-то людей узнать о нашей авторской анимации, то это большой плюс и большая радость, — цитирует его ТАСС.

До этого стал известен список номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм года».

94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь с 27 на 28 марта по московскому времени.

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