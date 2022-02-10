Охотовед рассказал, представляют ли опасность для человека дикие кабаны

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Охотовед Максим Медведев объяснил, опасны ли дикие кабаны для человека и как защититься от животных.

По словам эксперта, кабаны могут проявить агрессию и даже напасть на людей, но это происходит нечасто, только в случае провокаций.

— Кабан — животное прямолинейное, если он почувствует непосредственно от человека угрозу и он стоит напротив, он может побежать на тебя, — рассказал Медведев в комментарии «Невским новостям».

Эксперт советует при встрече с диким животным отойти в сторону и не провоцировать его на атаку. Можно сделать несколько шагов в сторону. Скорее всего, животное пробежит мимо.

Ранее сообщалось, что стадо диких кабанов пробралось в садоводство в Ленобласти в ночь на 6 февраля. Семейство объявилось в дачном хозяйстве «Радуга-1».

До этого охотовед Валерий Кузенков рассказал, как стоит вести себя при встрече с лисой. По словам Кузенкова, как правило, лисы в любое время года ведут себя мирно: они очень боятся людей и стараются контактировать с ними как можно меньше. Чаще всего животные просто убегают.