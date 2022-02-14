Камила Валиева вышла на тренировку после допуска CAS к личному первенству на Олимпиаде

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Российская фигуристка Камила Валиева приступила к тренировкам после положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге. Спортсменка готовится к участию в личном первенстве Олимпиады в Пекине.

Короткая программа начнется 15 февраля, а 17 февраля фигуристки будут соревноваться в произвольной программе, передает РИА Новости.

CAS допустил Валиеву к участию в турнире из-за того, что ее поздно уведомили о положительном результате допинг-теста. У спортсменки не было времени, чтобы достаточно продумать свою линию защиты по этому делу. Также глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не считается виновником ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».