Камила Валиева вышла на тренировку после допуска CAS к личному первенству на Олимпиаде
Сюжет:Олимпиада в Пекине
Российская фигуристка Камила Валиева приступила к тренировкам после положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге. Спортсменка готовится к участию в личном первенстве Олимпиады в Пекине.
Короткая программа начнется 15 февраля, а 17 февраля фигуристки будут соревноваться в произвольной программе, передает РИА Новости.
CAS допустил Валиеву к участию в турнире из-за того, что ее поздно уведомили о положительном результате допинг-теста. У спортсменки не было времени, чтобы достаточно продумать свою линию защиты по этому делу. Также глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не считается виновником ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.
11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.
В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.
О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».