В лаборатории WADA не знали, что пробу Валиевой необходимо проверить до начала ОИ

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В лаборатории Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Стокгольме не знали, что допинг-пробу российской фигуристки Камилы Валиевой нужно проверить до старта Олимпийских игр в Китае. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе агентства.

В пресс-службе WADA добавили, что агентство разочаровано решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске Валиевой до одиночных соревнований.

Теперь делом спортсменки займется независимый отдел разведки и расследований агентства, передает ТАСС.

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире из-за того, что ее поздно уведомили о положительном результате допинг-теста. У спортсменки не было времени, чтобы достаточно продумать свою линию защиты по этому делу. Также глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не считается виновником ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».