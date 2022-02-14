МИД России призвал граждан следить за сообщениями из-за ситуации на Украине

Фото: МИД РФ

Россиянам следует следить за сообщениями МИД из-за ситуации на Украине. Об этом заявил директор департамента ситуационно-кризисного центра министерства Юрий Горлач в понедельник, 14 февраля.

— Конечно, провокации не исключены, особенно со стороны автономных акторов на Украине, — рассказал дипломат.

Он уточнил, что рекомендации западных стран к гражданам покинуть Украину являются искусственным нагнетанием обстановки. Причина, по которой они этим занимаются, непонятна, приводит слова Горлача ТАСС.

10 февраля директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Украина активно готовится к войне в Донбассе и сосредотачивает на линии соприкосновения все боеспособные части. При этом Киев намерен втянуть Москву во внутренний конфликт, добавил он.

Президента Украины Владимира Зеленского, по его мнению, к войне подталкивают западные наставники и националисты. Украина перебрасывает сотни тонн военной техники и боеприпасов с баз в ЕС и США, подчеркнул Нарышкин. По его словам, есть данные о появлении отрядов «боевиков-джихадистов».