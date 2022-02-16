«Отек еще есть»: Семенович поделилась результатами операции по удалению жира

Фото: instagram/ann_semenovich

Российская певица и телеведущая Анна Семенович поделилась результатами операции по удалению лишнего жира. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

Уточняется, что Семенович решилась на липосакцию: звезде откачали жировые отложения в определенных участках тела.

— Я очень довольна! Конечно, отек еще есть, уйдет он через пару месяцев. Кожа на руках очень хорошо сокращается и не висит. На подбородке и шее жира практически нет, но есть маленький отек, который я убираю с помощью физиотерапии. Все получилось на высшем уровне, но нет предела совершенству! — написала исполнительница в социальной сети.

Примечательно, что спустя некоторое время Семенович удалила публикацию, однако в ее сторис в Instagram до сих пор можно найти видеоролик, где врач специальным устройством обрабатывает подбородок певицы, передает Пятый канал.

До этого Анна Семенович призналась, что очень хочет стать матерью. По ее словам, она еще не встретила достойного мужчину, чтобы родить ему ребенка, но приняла необходимые меры: у нее имеется план, так как у женщины есть «временные рамки».