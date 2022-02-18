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Гинеколог объяснила, как модель Кэмпбелл родила после 50 лет

Ирина Игнатенко

Общество
Гинеколог объяснила, как модель Кэмпбелл родила после 50 лет
Фото: instagram.com/naomi

Врач, гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в разговоре рассказала, каким безопасным для здоровья способом известная фотомодель 51-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в мае прошлого года.

По словам врача, женщина может забеременеть в таком возрасте, если воспользуется донорскими или собственными замороженными яйцеклетками. Тогда оплодотворенные клетки пересаживают суррогатной роженице, которая вынашивает плод. Гинеколог добавила, что лучший возраст для забора яйцеклеток — до 35 лет. Есть возможности заморозки яйцеклеток и в 40-45 лет, но нет гарантий, что оплодотворение будут успешным.

Она отметила, что оба способа довольно часто используются в гинекологии.

— С точки зрения гинекологии ничего сложного нет. Стареют прежде всего яйцеклетки. Они обычно находятся в криокамере под жидким азотом. Срок хранения у них не ограничен — порядка 18 лет. У нее, как я понимаю, был использован вариант суррогатного материнства, — отметила Милютина в комментарии ФАН.

Ранее супермодель Наоми Кэмпбелл впервые показала поклонникам свою маленькую дочь. Знаменитость представила малышку на обложке британского журнала Vogue.

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